Victime d'insultes, Manon Lanza reçoit de nombreux soutiens

Samedi 9 septembre 2023, la deuxième édition du GP Explorer, la course de F4 créée par Squeezie qui voit s’affronter les stars d’internet sur le circuit du Mans (ouest de la France), a été marquée par un accident. Au premier tour, Manon Lanza a percuté la voiture de Maxime Biaggi. Après le choc, les deux pilotes n’ont pas été en mesure de reprendre la compétition. Et alors que la Française de 30 ans avait été évacuée en ambulance, elle a été victime de nombreuses insultes.

Dans le chat Twitch, la plateforme diffusant le live de la course qui a fait un record d’audience, il lui a notamment été reproché d’avoir «gâché la course» suite à son erreur de pilotage. Et sur les réseaux sociaux, elle a, entre autres, été accusée d’être un «danger public». D’autres internautes n’ont pas hésité à mentionner qu’un tel accident n’aurait jamais eu lieu si un homme avait été au volant. Plus grave encore, elle a aussi reçu des menaces de mort pour avoir «tout gâché».