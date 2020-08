Dubaï, destination prisée des candidats de téléréalité

Manon et Julien sont les dernières personnalités de la télévision en date à avoir choisi de s’installer dans cette ville. Avant eux, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Nabilla et Thomas Vergara, Jazz et Laurent ou encore l’influenceuse et femme d’affaires Caroline Receveur et son mari Hugo Philip ont décidé d’y vivre.