«Au repêchage de la NH L en 1992, je faisais déjà partie de l’équipe de RDS . J’ étais sur le plancher du Forum de Montréal en train d’aller chercher les joueurs pour qu’ils puissent faire leurs entrevues, raconte-t-elle pour «La Presse» de Montréal . À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que j’allais fair e. P eut-être aller à l’université, peut-être me diriger vers une carrière en enseignement? Et c’est là que ma vie a changé.»

É tablie au Michigan depuis 2004, elle dirige une association de hockey mineur qui est parrainée par les Red Wings de Detroit. Ensuite, ses deux fils sont eux-mêmes des joueurs de hockey, l’aîné, Dylan St-Cyr, étant … gardien avec la formation de l’Université Notre-Dame dans la NCAA. «Et il souhaite faire carrière chez les pros, ajoute la maman, pas peu fière. Alors tout ça est un peu normal, parce que le hockey, c’est toujours ce que j’ai connu. Mon père était coach au hockey mineur, mes deux frères jouaient au hockey et moi aussi, alors quand j’étais plus jeune, on passait notre temps à l’aréna, sept jours sur sept. Je me souviens, quand j’étais enceinte de mes gars, j’étais sur la glace pareil! Le hockey, ça a toujours fait partie de ma réalité.» Le palet a toujours été son royaume.