Environnement : Manor dénoncé pour avoir vendu de l’eau du Groenland

L’Initiative des Alpes a décerné au groupe la «Pierre du diable» pour avoir commercialisé de l’eau issue de la fonte des glaciers de l’île.

Un «cercle vicieux scandaleux»

Compte tenu de son transport et de la fonte de la calotte polaire, cette eau et sa commercialisation en Suisse laissent une impression particulièrement cynique, déplore l’organisation environnementale. «Quel cercle vicieux!» s’exclame-t-elle: le prélèvement de fragments de glace brisée prive la mer de froid et le transport «scandaleux" de l’eau par bateau à travers l’Atlantique contribue à réchauffer l’atmosphère et à renforcer l’effet de serre.