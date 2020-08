Chômage

Manor supprime plus de 470 postes

La société bâloise va supprimer 5% de ses effectifs dans le cadre d’une transformation stratégique.

Les grands magasins Manor vont supprimer au total 476 postes, environ 5% des effectifs, dans le cadre d'une transformation stratégique visant à rapprocher les achats stationnaires et en ligne. La société bâloise a élaboré un plan social.

Dans le détail, 91 postes sur 830 seront supprimés au siège à Bâle et 385 dans les grands magasins, a précisé Manor lundi dans un communiqué.

«L'ensemble du processus est mené de manière responsable et équitable, en étroite consultation avec les partenaires sociaux et les autorités locales», a assuré la société, qui compte 59 grands magasins, 30 supermarchés Manor Food et 27 restaurants Manora.