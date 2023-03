«Nébuleuse financière» : Manque de contrôle sur quelque 1000 milliards d’euros de fonds européens

Une «question de démocratie»

«Ces quinze dernières années, de plus en plus d’instruments financiers ont été créés en dehors du budget de l’Union, avec, à la clef, un paysage financier toujours plus complexe», a souligné la Cour basée à Luxembourg. Elle souligne que ces instruments souffrent d’un «déficit d’audit» et de «l’absence de supervision par le Parlement européen». «Même si leur création répondait à certains besoins, nous estimons que l’heure est à la simplification et à un meilleur respect de l’obligation de rendre compte», a déclaré François-Roger Cazala, le responsable de l’audit. L’obligation de rendre des comptes au public est une «question de démocratie», a-t-il souligné lors d’un briefing avec des journalistes.