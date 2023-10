Manque de masques: Paris condamné à indemniser des plaignants 

«L’État a commis une faute en ne maintenant pas à un niveau suffisant un stock de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène», a considéré vendredi, la cour administrative d’appel de Paris, dans une décision qui confirme un avis similaire, rendu il y a un an, en première instance. De même, elle confirme que «l’État a commis une faute dans la communication gouvernementale sur l’utilité du port du masque en début d’épidémie.»

Masques réservés

Au début de la pandémie, début 2020, le flou avait régné sur l’intérêt des masques chirurgicaux pour se protéger du Covid-19. Le gouvernement avait, à l’époque, privilégié l’idée de réserver les masques aux soignants directement exposés aux malades, dans un contexte de stocks insuffisants. La France s’était trouvée rapidement démunie, laissant parfois désemparés les professionnels de santé et d’autres métiers exposés, comme les caissières de supermarchés.

Indemnisation partielle

Cette fois, la cour administrative d’appel a jugé possible une indemnisation partielle pour certaines personnes, plus exposées au risque d’infection Covid, notamment par leur profession, et pouvant être considérées comme «privées d’une chance d’échapper à la contamination».