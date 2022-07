3 vols Swiss annulés: Manque de personnel et orage: 600 passagers bloqués à Zurich

Grosse frustration pour 600 passagers de Swiss, jeudi soir, à l’aéroport de Zurich. Un lecteur rapporte être resté assis dans l’avion avec sa famille pendant environ 2,5 heures. «Puis, soudainement, on nous a dit qu’on n’avait pas reçu l’autorisation de décoller. Nous avons donc dû quitter l’avion.»

De longues files d’attente se seraient alors formées devant les guichets de la compagnie aérienne helvétique, poursuit le lecteur. «Nous étions avec un enfant en bas âge et nous commencions à être à bout de nerfs.» A la base, la famille avait prévu d’assister au concert d’Adele, ce vendredi soir, à Londres. Selon la famille, la hot-line de Swiss était surchargée jeudi soir. Et seuls trois guichets auraient été ouverts pour s’occuper des passagers.

Un avion de Swiss touché par la foudre

Contactée par nos confrères de «20 Minuten», la compagnie Swiss confirme que plusieurs vols ont dû être annulés. Il s’agissait de trois vols aller-retour, précise l’entreprise. En cause: «les capacités limitées du contrôle aérien européen en raison du manque de personnel et des conditions météorologiques», explique la porte-parole de Swiss, Sonja Ptassek. L’annulation a concrètement concerné les vols à destination de Düsseldorf, London City et London Heathrow.