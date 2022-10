Centre hospitalier du Valais : Manque de personnel: opérations non urgentes reportées

«Certaines opérations programmées mais non urgentes sont reportées», a annoncé le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR), vendredi. «La grave pénurie de personnel spécialisé qui touche l’ensemble de la Suisse et particulièrement divers établissements romands dont l’Hôpital du Valais est à l’origine de cette décision», selon le CHVR. Les interventions urgentes et semi-urgentes sont maintenues, annonce l’instance.