Hôpitaux en Suisse – Manque de places aux soins intensifs: un «échec politique»

Petite victoire pour l’UDC

Albert Rösti, conseiller national UDC (BE), milite depuis des mois au sein de la Commission de la santé et du Parlement pour davantage de places en soins intensifs. Et il vient d’obtenir un petit succès, rapporte la «SonntagsZeitung»: le Parlement a obligé le Conseil fédéral à donner aux cantons des directives concernant le nombre de places de soins intensifs. Il espère que la Confédération obligera les cantons à «enfin investir dans leurs unités de soins intensifs et à recruter du personnel par tous les moyens».