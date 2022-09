Suisse : Par manque de policiers, des postes ferment dans les villages

Dans le canton de Lucerne, on préfère les patrouilles mobiles aux postes de police. Dans le «Tages-Anzeiger» ce vendredi, on apprend que la moitié des 31 postes que compte le canton doivent fermer à terme. Celui de Ruswil et des communes avoisinantes va faire les frais de cette politique contestée par le maire de la commune et des habitants. Les autorités lucernoises disent viser ainsi à utiliser les ressources de manière plus ciblée.