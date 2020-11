Santé : Manque de vitamines D: test inutile trop souvent prescrit

En Suisse, 60% de la population souffre d’une carence de vitamine D. Berne recommande d’en prendre mais sans forcément procéder à un examen sanguin trop coûteux.

En raison d’un ensoleillement insuffisant, deux Suisses sur trois (60%) souffrent d’une carence en vitamine D. L’Office fédéral de la santé publique recommande de prendre de la vitamine D, mais sans un examen de sang, pas nécessaire et trop souvent prescrit.

A l’échelle de la Suisse entière, les coûts pour déterminer le taux de vitamine D se sont élevés à environ 90 millions de francs en 2018. Les chercheurs jugent les coûts de ces tests diagnostiques exorbitants, notamment si on les compare à d’autres tests, plus importants.

Pourtant, le nombre de ces analyses de laboratoire est depuis quelques années en forte hausse. Une étude, commandée par le Swiss Medical Board à l’Institut für Hausarztmedizin und Community Care de Lucerne, parvient à la conclusion que la majorité de ces tests sont inutiles et pourraient bien être qualifiés de soins médicaux excessifs, indique le Swiss Medical Board dans un communiqué lundi.

Surtout grâce au soleil

La vitamine D est importante pour une saine ossification: elle stimule l’absorption intestinale du calcium et favorise son stockage dans les os. La nourriture n’apporte que peu de vitamine D qui est essentiellement synthétisée au niveau de la peau lorsque celle-ci est exposée au soleil.

Selon certaines études, elle permettrait de réduire jusqu’à 30% le risque de chute et de fracture de la hanche, notamment chez les personnes âgées. La prise de vitamine D est bien tolérée et prévient un risque de carence de plus de 97% de la population.