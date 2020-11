Tomber sur une mante religieuse en terre vaudoise n’est pas si courant que ça. À plus de 1000 mètres d’altitude et à la mi-novembre, il y a même carrément de quoi se frotter les yeux. C’est pourtant ce qui est arrivé ce week-end à un lecteur attentif de Saint-Cergue (VD). «Elle se trouvait samedi après-midi dans mon jardin, raconte-t-il. J’ai été très étonné de voir cet insecte ici et surtout maintenant!»

Un étonnement partagé par les pros: «C’est surprenant et hors norme, s’exclame Jean-Luc Gattolliat, entomologiste et conservateur au Musée de zoologie de Lausanne. Les mantes religieuses sont rares dans le canton et sont surtout observables en fin d’été, dans quelques zones chaudes et bien localisées du pied du Jura. Donc a priori pas en novembre à 1000 m d’altitude!»