Basketball : Manu Ginobili intronisé au Hall of Fame

L’Argentin Manu Ginobili, champion olympique et quatre fois champion de NBA, a été intronisé samedi au Hall of Fame du basket. L’ancien arrière, âgé de 45 ans, a passé seize saisons (2002-2018) au San Antonio Spurs, après avoir gagné l’Euroligue en 2001 avec la Virtus Bologne.

«Je ne suis pas ici parce que j’étais très spécial mais parce que j’ai fait partie de deux des plus grandes équipes des années 2000, San Antonio et l’Argentine», a déclaré le Sud-Américain dans son discours d’intronisation à Springfield (Massachusetts).

Deux fois All Star, Ginobili formait le trio majeur de la franchise texane avec le pivot Tim Duncan et le meneur Tony Parker, vainqueurs de la NBA en 2003, 2005, 2007 et 2014, sous les ordres de l’entraîneur Gregg Popovich. Ces trois joueurs ont gagné ensemble 575 matches de saison régulière.

Six autres grands noms du basket sont entrés au «Panthéon de la gloire» dans la promotion 2022: Tim Hardaway, les ex-joueuses de WNBA Swin Cash et Lindsay Whalen et les entraîneurs George Karl, Del Harris et Marianne Stanley.