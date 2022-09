Football: Manuel Akanji à Manchester City, c’est officiel

Manchester City, rien que cela. Manuel Akanji rejoint l’une des écuries les plus redoutables de Premier League. Le défenseur zurichois a quitté le Borussia Dortmund, chez qui il évoluait depuis 2018. Le transfert a été officialisé jeudi – dernier jour du mercato anglais – une fois la visite médicale et les papiers signés. La presse évoque un montant d’environ 20 millions d’euros. Le contrat le lie au club anglais jusqu’à l’été 2027. «Je suis ravi d’être ici et suis impatient de commencer», a affirmé le joueur.