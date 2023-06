Football: Manuel Akanji et Manchester City champions

Le but de City

Les Citizens succèdent au palmarès au Real Madrid grâce à un but de Rodri (68e), sur une action lancée par Manuel Akanji, et réalisent le triplé après leur succès en championnat et en Coupe d’Angleterre.

Pour Guardiola, il s’agit du 3e trophée en Ligue des champions après les deux gagnés sur le banc du FC Barcelone (2009 et 2011), son club formateur. L’ancien milieu de terrain de 52 ans, en échec sur la scène européenne à la tête du Bayern Munich (2013-2016) et de Manchester City depuis son départ du Barça, a enfin brisé la malédiction, deux ans après une finale perdue avec le club mancunien face à Chelsea (1-0).

Avec trois Ligue des champions à son palmarès, il n’est plus qu’à une unité de Carlo Ancelotti, le technicien le plus titré (4), et arrive au niveau de Zinédine Zidane et de l’Anglais Bob Paisley, également couronnés en C1 à trois reprises.