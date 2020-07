Football

Manuel Neuer convaincu d’être le meilleur

Le gardien allemand ne craint pas la concurrence et ne semble pas prêt à ranger ses gants et ses crampons.

Manuel Neuer veut continuer encore quelques années et ne craint pas la concurrence de plus jeunes gardiens.

«Celui qui est numéro un au Bayern et en équipe nationale allemande est en permanence en situation de concurrence. Pour moi, ça ne change pas grand-chose qu’un nouveau gardien arrive au Bayern», a-t-il déclaré au magazine allemand «11Freunde».

«Je suis le meilleur, même si je n’ai plus 17 ans»

Le gardien de la «Mannschaft» n’a pas du tout peur de perdre sa place de titulaire, bien qu’il soit plus proche de la retraite que son jeune concurrent. «Quel entraîneur alignerait des joueurs qui ne sont pas les meilleurs? Et je suis convaincu d’être le meilleur, même si je n’ai plus 17 ans.»