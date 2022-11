Football : Manuel Neuer révèle avoir eu un cancer de la peau

Trois opérations

«Angélique a une hyperpigmentation induite par le soleil et, dans mon cas, un cancer de la peau sur mon visage, que j’ai déjà dû opérer trois fois. C’est pourquoi nous avons veillé à ne plus faire de compromis en matière de protection solaire: parce que je m’entraîne tout le temps à l’extérieur et que j’aime aussi passer mon temps libre dans la nature», déclare notamment Manuel Neuer dans le communiqué de presse.