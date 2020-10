Valais : Manuel pour reconnaître les plantes exotiques envahissantes

L’Etat du Valais publie un manuel disponible en ligne pour permettre aux professionnels et au grand public de mieux reconnaître les espèces invasives.

Le document informe sur la manière et les bonnes périodes pour éradiquer ou contenir l’expansion des plantes et sur les précautions à prendre lors des interventions.

Les plantes exotiques colonisent certaines surfaces et causent d’importants dommages. Pour reconnaître et gérer les plus problématiques d’entre elles, l’Etat du Valais a édité un manuel disponible en ligne.