Législatives : Manuel Valls ne sera pas député des Français de l’étranger

L’ancien Premier ministre a annoncé dimanche son élimination dans la 5e circonscription des Français de l’étranger.

«Je prends acte des résultats (...) Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu», a-t-il dit sur Twitter, avant même que les résultats officiels ne soient publiés par le ministère des Affaires étrangères. «Il m’appartient lucidement d’en tirer les conséquences. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages», a ajouté Manuel Valls.

Avant d’appeler à faire barrage au deuxième tour au candidat de la Nupes, Renaud Le Berre, arrivé en tête selon sa formation, dans cette cinquième circonscription des Français de l’étranger, qui regroupe l’Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre et compte environ 120’000 électeurs inscrits.

«Parachutage»

Indiquant sur son compte Twitter être qualifié pour le deuxième tour, il a appelé dimanche soir la majorité présidentielle à «se réunifier derrière (sa) candidature». «Mais elle doit aussi prendre acte du message envoyé par les électeurs: une exigence de moins de verticalité, de plus d’écoute du terrain, et d’un véritable renouvellement de nos pratiques et de nos personnels politiques», a-t-il ajouté.