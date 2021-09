Marseille (f) : Manuel Valls propose de «tout raser» dans les quartiers sensibles

L’ancien Premier ministre a marqué les esprits dès sa première apparition en tant que chroniqueur sur BFMTV et RMC, mercredi.

Si Manuel Valls comptait marquer les esprits pour ses débuts à la télévision, on peut dire que c’est réussi. Mercredi, l’ancien Premier ministre s’est glissé pour la première fois dans la peau d’un chroniqueur pour les chaînes BFMTV et RMC, écrit le Huffington Post. À cette occasion, l’ex-politicien était invité à commenter l’actualité, et notamment le déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille. Le président français a en effet entamé mercredi une visite de trois jours dans la cité phocéenne pour y dévoiler un plan d’urgence.