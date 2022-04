Emmanuel Macron réélu : Manuel Valls s’est tapé l’incruste au premier rang

L’ex-Premier ministre français s’est affiché auprès des proches soutiens d’Emmanuel Macron dimanche soir. Selon l’équipe de campagne, ce n’était pas prévu. L’intéressé assure que si.

Il était partout. Dimanche soir après la victoire d’Emmanuel Macron, Manuel Valls s’est illustré sur les plateaux de télévision mais également sur le Champ de Mars, à Paris, où il figurait au premier rang pour assister au discours d’Emmanuel Macron. Or, selon l’équipe de campagne du président réélu, la présence de l’ex-député au premier plan n’était pas prévue. «On ne savait pas», glisse un membre de l’entourage du chef de l’État à «Libération» , évoquant un «placement libre». Autrement dit, Valls n’était pas vraiment invité à cet endroit.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont eux aussi été surpris de voir l’ancien Premier ministre aux côtés de Jean Castex et François Bayrou. L’activiste Aymeric Carron, soutien de Jean-Luc Mélenchon, a fait part de son agacement vis-à-vis des médias, qui continuent de l’inviter «alors qu’il n’a plus de mandat et que malgré tous ses efforts, il n’a obtenu aucun poste de la part de Macron ces dernières années». Selon l’un des soutiens du président réélu, Manuel Valls a une idée bien précise en tête: «Il revient en espérant une circonscription gagnable dans un fauteuil», estime-t-il.