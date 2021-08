Jeux paralympiques de Tokyo - Manuela Schär décroche la première médaille suisse

La Lucernoise de 36 ans, qui prend part à ses 5es Jeux paralympiques, avait décroché deux médailles à Athènes en 2004 (argent et bronze) et une à Pékin en 2008 (bronze). « C’est un grand soulagement pour moi. La tension était grande et c’est désormais un poids en moins » , a déclaré la Suissesse après sa course. Pour moi, il était important de bien commencer les Jeux. Je savais que j’étais prête, mais c’est bien de le montrer. »