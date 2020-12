Uri : Manœuvres périlleuses d’un routier lituanien au Gothard

Un poids lourd a circulé à contresens dans le tunnel routier avant de procéder à deux demi-tours audacieux.

Jeudi vers 10h20, le conducteur d’un véhicule articulé lituanien a multiplié les manœuvres dangereuses sur l’axe du Gothard. Arrivant d’Airolo (TI), il a d’abord franchi la double ligne de sécurité peu avant la sortie du tunnel à Göschenen (UR) et a roulé sur environ 450 mètres en sens inverse, à l’intérieur puis à l’extérieur de l’ouvrage, indique vendredi la police uranaise.

Le conducteur a ensuite fait demi-tour sur l’aire de contrôle et a repris la route en direction du sud. Dans le prétunnel, il a de nouveau franchi la double ligne de sécurité et fait un nouveau tourner sur route pour revenir sur la voie nord. Il a ensuite été interpellé et arrêté par la police.