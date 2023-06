Maquillage, talons hauts: Qantas abandonne les uniformes genrés 

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé vendredi qu’elle allait supprimer ses uniformes genrés, autorisant le personnel de cabine masculin à se maquiller et le personnel féminin à abandonner les talons hauts. Qantas a déclaré avoir révisé son règlement afin de mieux refléter les attentes modernes et de rendre les uniformes plus confortables pour son personnel issu de «milieux culturels divers».