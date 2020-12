Concrètement, Durango propose de mettre le visage de Maradona d’un côté et une illustration de son fameux deuxième but lors du quart de finale contre l’Angleterre, lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, remportée par l’Argentine.

Contre l’Angleterre, en quart de finale, Maradona avait inscrit deux des buts les plus célèbres de l’histoire de la Coupe du monde. Le No 10 argentin avait marqué le 1-0 de la main, avant d’inscrire «le but du siècle» quelques minutes plus tard, en dribblant la moitié de l’équipe anglaise pour le 2-0 (l’Argentine s’était finalement imposée 2-1).