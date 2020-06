Football

Maradona félicite son lointain successeur

Samedi dernier, en égalisant face à l’Inter en Coupe d’Italie, le Belge Dries Mertens est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Naples.

La légende et le maillot du nouveau recordman.

La reprise des activités dans le football italien, en fin de semaine dernière, a permis au Diable Rouge Dries Mertens d’entrer dans l’histoire de son équipe. Le Belge a égalisé contre l’Inter de Milan (1-1), en match retour des demi-finales de la Coupe d’Italie, inscrivant ainsi son 122 e but sous les couleurs du club.

«Dries, mon ami, je suis fier de toi, je suis fier que tu aies battu le record. Naples est de plus en plus fort. J'espère que ton équipe sera plus forte que la mienne, afin que les Napolitains puissent de nouveau fêter un titre», a esquissé «El Diez».