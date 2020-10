«Je suis sorti de chez moi avec ce masque que m’a recommandé le docteur, a-t-il écrit. C’est le même qu’utilisent certains médecins. Je l’ai fait par obligation et par respect pour tous ceux qui sont décédés du Covid. Et je me retrouve confronté à des moqueries de la part d’adultes, d’enfants et de certains journalistes. Ces mêmes journalistes qui te critiquent quand tu ne te protèges pas. Et quand tu te protèges aussi. Les mêmes qui se moquent de gens comme moi , mais qui, lorsqu’ils révèlent le nombre de décès, se scandalisent. Ce serait bien qu’ils comprennent de ne pas vendre à tout prix, sans respect envers rien ni personne.»