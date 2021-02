Football : Maradona: la chasse aux sorcières continue

Après le chirurgien et la psychiatre de Diego Maradona, trois nouveaux soignants sont désormais visés par l’enquête pour homicide involontaire, après le décès de la légende en novembre dernier.

Le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov ont été les deux premières personnes visées par l’enquête, élargie à présent à un psychologue et deux infirmiers (un homme et une femme) présents lors des derniers jours de la légende argentine.