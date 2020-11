Football : Maradona opéré avec succès d’un hématome à la tête

Âgé de tout juste 60 ans, le légendaire numéro 10 argentin va rester en observation à l’hôpital après une opération chirurgicale de deux heures.

«L’hématome a pu être évacué avec succès. Diego a bien toléré la chirurgie. Il est réveillé et tout va bien», a annoncé en conférence de presse son médecin Dr Leopoldo Luque, chirurgien de l’établissement privé, situé à 60 km au sud de Buenos Aires, où la star avait été admise lundi pour des examens. «Il va rester en observation», a ajouté le médecin, après l’opération qui a duré deux heures.

Des groupes de supporters s’étaient rassemblés aux portes de la clinique, dans la ville d’Olivos, y déployant de grandes banderoles à l’effigie de leur idole argentine. Ils y ont accueilli la bonne nouvelle par des chants, et dans l’euphorie.

L’un d’eux, Oscar Medina, était venu avec sa femme «soutenir le plus grand joueur de tous les temps». «Une fois de plus, la santé lui a joué un tour mais il a des anticorps pour récupérer avec le soutien du peuple», a-t-il dit à l’AFP, ajoutant un «On t’aime Diego Armando!»

«C’est un patient âgé avec beaucoup de pressions dans sa vie. C’est un moment où nous devons l’aider. C’est très difficile d’être Maradona», avait-il ajouté, avant l’opération. Le Dr Luque avait indiqué que l’ex-joueur souffrait «d’anémie» et était «un peu déshydraté».

Interrogé pour savoir si l’hématome pouvait être la conséquence d’un coup, le médecin avait indiqué que «les patients généralement ne se souviennent pas» de ce qui a pu être la cause. «Ce sont des hématomes imperceptibles», avait-il souligné.

Confiné depuis mars

Confiné depuis mars en raison de la pandémie et de sa santé fragile, Diego Maradona, entraîneur du club local (Gimnasia y Esgrima La Plata), avait insisté vendredi pour diriger l’entraînement de ses joueurs, le jour de son 60e anniversaire. Mais il ne semblait pas en forme et marchait avec difficulté. Il n’était resté que quelques minutes sur le terrain avant de se retirer avec l’aide de ses adjoints.

En 2004, alors qu’il pesait plus de 100 kg, une autre crise cardiaque l’avait terrassé à Buenos Aires, mais il s’en était sorti. Il avait ensuite subi une opération chirurgicale de l’estomac qui lui avait permis de perdre énormément de poids. Le Dr Luque a d’ailleurs expliqué qu’en raison de cette intervention, l’ancien champion avait du mal à fixer le fer, ce qui le rendait plus sensible aux risques d’anémie.