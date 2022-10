Un marathon musical à vivre à Fribourg

Swiss Live Talents Music Marathon : Marathon de concerts à vivre à Fribourg

Les Swiss Live Talents Music Marathon ont dévoilé l’identité des 22 groupes ou artistes qui se produiront sur la scène de Fri-Son, du Nouveau Monde et du Bilboquet les 18 et 19 novembre 2022. Parmi ceux-ci, une importante et belle cohorte romande avec Silance (VD), Typhon (VD), Mamba Bites (VD) Lakna (VD), Psycho Weazel (NE), Giulia Dabalà (NE), Afra Kane (NE), Makala (GE), La Colère (GE), LyOsun (GE), Femme Fatale (FR), Dirty Sound Magnet (FR) ou encore Simon Clerc (FR). «C’est un véritable marathon musical qui va se dérouler pendant deux jours. Les artistes présents illustreront toute la variété et la qualité de la musique helvétique», promettent les organisateurs tout en se félicitant de la présence d’une quinzaine de professionnels étrangers. «C’est pour nous une occasion unique pour faire briller nos talents suisses par-delà les frontières», ajoutent-ils.