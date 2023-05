Tennis: Marc-Andrea Hüsler éliminé d’entrée au Geneva Open

Marc-Andrea Hüsler a subi sa troisième défaite d'affilée au 1er tour d'un tournoi ATP. Après ses récentes éliminations à Rome et Madrid, le Zurichois de 26 ans a pris la porte dès le 1er tour du Geneva Open. Il a été battu par le Chinois Yibing Wu (ATP 59) en trois sets (6-4, 4-6, 7-6) et 2h14 de jeu.

Sur la terre battue genevoise, le gaucher suisse, 81e joueur mondial, a perdu son service au mauvais moment dans le premier set, alors que son adversaire menait 5-4. Mieux en jambes dans la deuxième manche, Hüsler a fait la course en tête, prenant deux fois le service de son adversaire pour s'imposer 6-4. Il a fallu un tie-break et près d'une heure de jeu dans la troisième manche pour départager les deux joueurs. C'est finalement le Chinois qui s'est imposé au bout du jeu décisif (8-6).

Hüsler éliminé, il n'y a désormais plus aucun Suisse dans le tableau principal du tournoi genevois.

Bublik déjà dehors

Tous deux opposés à des adversaires largement inférieurs hiérarchiquement, les Espagnols Bernabe Zapata Miralles (37e) et Roberto Carballes Baena (58e) ont assuré l’essentiel face à Vitaliy Sachko (286e) et Daniel Rincon (274e). Le Français Adrian Mannarino (47e) s’est, lui, défait du Serbe Filip Krajinovic (92e) et le Chilien Nicolas Jarry (54e) a pris le meilleur sur un autre Serbe, Dusan Lajovic (51e).