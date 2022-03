Hockey sur glace - Marc-Antoine Pouliot prolonge avec Genève-Servette

Un peu plus de deux mois après sa naturalisation, Marc-Antoine Pouliot, 36 ans, a prolongé son contrat avec Genève-Servette. L’attaquant canadien devenu suisse a activé son option pour la saison prochaine, indique le club du bout du lac, mardi. «Je suis vraiment ravi de pouvoir rester une saison de plus au minimum ici. Je me sens vraiment bien dans cette équipe et j’ai envie de faire de grandes choses avec elle», a réagi le joueur.