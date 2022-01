Hockey sur glace – Marc-Antoine Pouliot sous le coup d’une procédure ordinaire

Pour rappel, Pouliot avait percuté l’arbitre Micha Hebeisen à la 37e minute du match. Mais il a plaidé la thèse de l’accident involontaire au micro de MySports, directement après la rencontre: «Le puck était dans le coin et j’ai essayé de prendre une décision et tenté d’éviter l’arbitre. Malheureusement, je n’y suis pas parvenu. Ce n’était évidemment pas mon intention de le percuter. Je me suis excusé auprès de lui et je suis content de voir qu’il va bien.»