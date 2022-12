Hockey sur glace: Grönborg viré, Crawford de retour au ZSC 

Les ZSC Lions se sont séparés avec effet immédiat de leur coach suédois Rikard Grönborg, ainsi que des deux assistants Peter Popovic et Johan Andersson. Le nouvel entraîneur principal n’est autre que Marc Crawford: le Canadien de 61 ans avait guidé le ZSC au titre de champion de Suisse en 2014 et avait aussi remporté la coupe de Suisse en 2016. Crawford sera assisté par Rob Cookson. Les deux Canadiens ont signé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'à la fin de la saison 2024-2025.

Un sacré palmarès

Marc Crawford s’était fait un nom en NHL avec les Colorado Avalanche, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1996, et avec le Canada, dont il fut l’entraîneur principal lors des Jeux olympiques de Nagano en 1998. Crawford a aussi entraîné les Vancouver Canucks, les Los Angeles Kings et les Dallas Stars.

Crawford était arrivé à Zurich en 2012 lors de son premier passage couronné de succès en Suisse. Il a remporté le titre de champion en 2014 et la Coupe de Suisse en 2016, avant de repartir en NHL pour occuper des postes de coach-assistant chez les Ottawa Senators et les Chicago Blackhawks. «Marc apporte une énorme expérience dont notre équipe a besoin, a ajouté Sven Leuenberger. Il connaît parfaitement la Suisse et les ZSC Lions (…). Il n'y a pas de clause de sortie pour la NHL dans son contrat. Il est la meilleure solution possible pour notre équipe.»