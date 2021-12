Hockey – Marc Gianola: «Comme si le sapin de Noël entièrement décoré se renversait»

Le dernier trophée à Davos avait été remis au Team Canada en 2019. Estelle Vagne/freshfocus

L'ancestrale compétition grisonne a, comme en 2020, dû se résoudre à l'évidence. Avec une nuée de contaminations au Covid dans le vestiaire de l'équipe hôte, il n'était plus possible d'organiser le tournoi à la Vaillant Arena ces prochains jours. La Coupe Spengler avait réussi un tour de force en palliant in extremis les forfaits d'Ambri-Piota et du Team Canada. Mais le virus a été le plus fort.

«Toute la semaine avait déjà été intense. A chaque fois, un nouveau problème se présentait à nous. Lundi, quand Ambri et les Canadiens ont annulé leurs venues, on avait réussi à résoudre le problème, indique la légende locale Marc Gianola dans les colonnes de 20 Minuten. Ca fait toujours mal quand on se donne autant de mal pour quelque chose. Tout était prêt pour cette Coupe Spengler. C'est comme si le sapin de Noël entièrement décoré se renversait. Et c'est la deuxième fois de suite qu'on doit annuler.»

Le HC Davos hors service, le tournoi aurait tout de même pu se jouer avec seulement cinq équipes en lice, assure le président de l'épreuve: «Oui, on était prêts à un tel scénario. On l'a dit publiquement. Mais le canton des Grisons nous a retiré l'autorisation. Du coup, cette option était mort-née. Nous avons été en contact permanent avec les autorités et avons discuté de tout. Il faut simplement accepter ce choix. C'est ce que nous faisons.»

La Coupe Spengler est un élément important de la tradition hockeyistique en Suisse depuis 1923. Elle est même la plus ancienne compétition internationale de club de hockey après la Coupe Stanley. Mais elle est aussi importantissime pour le HC Davos, qui tient là une source de revenus importante pour sa survie dans l'élite helvétique. Forcément, deux annulations de suite vont considérablement grevé son budget.