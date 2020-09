Cyclisme : Marc Hirschi a été élu coureur le plus combatif du Tour

Le Suisse, vainqueur d’une étape sur la Grande Boucle, s’est beaucoup montré durant les trois semaines de course et il est récompensé.

Marc Hirschi a été désigné samedi coureur le plus combatif du Tour de France 2020 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou.

Le Bernois de 22 ans, vainqueur d’une étape et plusieurs fois à l’avant de la course durant les trois semaines de course, succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe.