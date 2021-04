Cyclisme - Marc Hirschi à l’heure pour son premier rendez-vous romand

Marc Hirschi a terminé huitième lors du prologue d’Oron. freshfocus

Ses longues échappées et sa prise de risque dans les descentes avaient animé le Tour de France 2020. Marc Hirschi, citoyen d’Ittigen comme son mentor Fabian Cancellara, se révélait sur la course la plus médiatisée du monde. Récompensé par une victoire d’étape et le prix de la combativité sur la Grande boucle, le Bernois avait enchaîné avec une victoire sur la Flèche W allonne. Puis décroché une médaille de bronze aux Mondiaux sur route d’Imola.



« Ma vie a un peu changé. L’intérêt médiatique est plus important et le public me connaît désormais » , a expliqué le Suisse de 22 ans. En début d’année, le Bernois a rejoint le UAE Team Emirates de Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France. Un premier gros transfert qui a laissé quelques traces. Hirschi a dû apprivoiser la nouveauté: staff, matériel, entraînements. Résultat: s on début de saison n’a pas suivi la folle courbe ascendante de son exercice 2020.

«Mon objectif sur le Tour de Romandie est de remporter au moins une étape et si je ne perds pas trop de temps en montagne, j’essaierai peut-être d’aller chercher une place au général.» Marc Hirschi



Privé de défendre son titre sur la Flèche Wallonne en raison d’un cas positif dans son équipe, le Bernois a terminé sixième sur la classique Liège-Bastogne-Liège dimanche passé. « Cette épreuve m’a amené de la motivation et m’a prouvé que j’y suis presque, a expliqué le Suisse, de retour aux affaires. L’objectif de notre équipe était de gagner cette course et j’étais très heureux que Tadej (Pogacar) s’impose. C’était une belle revanche! »

Le prodige du cyclisme suisse n’a pas eu le temps de poser son vélo qu’il est remonté sur sa selle pour disputer son premier Tour de Romandie cette semaine. « Courir en Suisse est un sentiment spécial. J’ai beaucoup d’ambition ici et vu mes résultats la saison passée, c’est logique que le public compte davantage sur moi, a assumé le Bernois. Aucun équipier ne vise le général ici, ça laisse une marge de manœuvre. Mon objectif est de remporter au moins une étape et si je ne perds pas trop de temps en montagne, j ’ essaierai peut-être d’aller chercher une place au général. Mon équipe ne me met pas de pression, elle sait où j’en suis. »

Un rêve en arc-en-ciel

Solide huitième du prologue d’Oron, Marc Hirschi n’a pas pu se mêler à la victoire lors du sprint mercredi à Martigny. « Le vent de face a joué un rôle important et a rendu une attaque compliquée, a-t-il relevé après l’étape. Mais les profils des prochains jours devraient mieux convenir à mon équipe. »

«Je ne pense pas gagner un jour un grand Tour. On verra dans trois à cinq ans. Mais je ne peux pas changer le physique de mon corps. C’est lui qui décidera pour moi.» Marc Hirschi

Marc Hirschi incarne l’avenir du cyclisme helvétique. Alors forcément, les rêves les plus fous sont projetés sur le cycliste de 22 ans, comme le fait de gagner un jour un grand Tour. « C’est difficile à dire mais je ne pense pas. On verra dans trois à cinq ans. Je dois continuer mon entraînement pour briller sur les Classiques, ce qui m’aidera sur les grands Tours. Mais je ne peux pas changer le physique de mon corps. C’est lui qui décidera pour moi. Mon rêve personnel est surtout de devenir champion du monde un jour! »