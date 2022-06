Cyclisme: Marc Hirschi finalement au départ du Tour de France

L’Helvète, qui avait dû abandonner le Tour de Suisse à trois étapes de la fin, à cause du virus, va être un précieux atout dans la formation de Tadej Pogacar, lui qui avait été élu coureur le plus combatif de la Grande Boucle, il y a deux ans. Après Stefan Bissegger (EF Education), Stefan Küng (Groupama-FdJ), et Silvan Dillier (Alpecin-Deceunick), il s’agit d’un quatrième Suisse qui disputera cette 109e édition.