Cyclisme: Marc Hirschi: «J’éprouve un sentiment de libération»

Marc Hirschi (ici au Tour de France 2021) a retrouvé le plaisir de rouler. AFP

La presse bernoise vient d’évoquer «le retour du crack», vous concernant. Un commentaire?

Je suis de retour, c’est vrai et c’est beau. Tout se passe bien au niveau de ma hanche et j’espère maintenant être à nouveau capable d’être à mon meilleur niveau. J’ai repris pas mal de confiance dès ma première course (ndlr: victoire sur la «Per Sempre Alfredo», le 20 mars en Toscane). Et maintenant, je vais tout faire pour me mêler à la lutte devant.

Vous n’en êtes pas loin puisqu’en onze jours de course cette année, vous avez terminé sept fois parmi les dix premiers…

Ces résultats m’aident beaucoup au niveau mental, notamment ma 9e place à l’Amstel Gold Race, où je me suis senti très fort. Je l’étais un peu moins, mercredi sur la Flèche Wallonne (ndlr: 32e). Je dois retrouver la constance et j’espère que ça se passera bien, dimanche.

Vous aviez pris la 2e place de Liège-Bastogne-Liège en 2020 et la 6e l’an passé, à 7 secondes du vainqueur. Cette année?

Mon premier but est de faire tout juste – or il y a beaucoup d’occasions de se tromper et de perdre la course sur un si long parcours, notamment lors du retour depuis Bastogne. À partir de là, j’espère être en mesure d’effectuer les dernières ascensions avec les plus rapides. L’an passé, il m’avait manqué un tout petit peu de force pour suivre le groupe avec Tadej (ndlr: Pogacar, son coéquipier, qui avait remporté la course).

«J’éprouve un sentiment de libération» Marc Hirschi

L’absence inattendue de votre leader Pogacar, resté en Slovénie suite à un deuil, peut vous servir: l’équipe UAE Emirates va rouler pour vous, non?

Tout sera plus ouvert, en termes de stratégie. Avec Diego (Ulissi) ou Marc (Soler) par exemple, nous avons pas mal de coureurs capables de briller en début de course, d’anticiper les échappées. Sans Tadej, nous allons sûrement courir de façon plus offensive. Et moi, je tiendrai le rôle de leader dans le final de la course, si j’ai les jambes pour le faire. Je n’aurai pas à travailler pour les autres et on verra comment ça tournera. Je devrai attendre mon heure et essayer de suivre les meilleurs.

Vous placez-vous parmi les favoris?

Je dirais plutôt parmi les outsiders.

Vous avez récemment dit avoir retrouvé le plaisir sur un vélo. À quel point est-ce important?

Très important. En fait, c’est plus à l’entraînement que les choses se mesurent. J’ai retrouvé de la qualité à ce niveau, après avoir été entravé des mois par cette hanche, ces douleurs. Dès le moment où tu peux à nouveau te concentrer sur autre chose, tout est plus facile.

Y a-t-il un sentiment de renaissance?

Oui, exactement, j’éprouve un sentiment de libération. Ce n’est pas fini, j’ai encore beaucoup d’exercices de renforcement à effectuer. Mais la cause du mal est loin et ça permet d’avancer.

Cette année 2021 globalement compliquée, c’était un mal pour un bien?

Je me serais bien passé de ces problèmes. Mais c’est vrai que ces épreuves m’ont rendu plus fort, je pense. J’aurais pu me faire opérer plus tôt (ndlr: il s’y est résolu en décembre), mais c’était ainsi et l’essentiel, désormais, c’est l’avenir. Le fait d’avoir été blessé ne fait pas de moi un cas particulier. Dans une carrière, tous les athlètes ont des problèmes de blessures, de maladies.

Mauro Gianetti, votre patron, vous a-t-il déjà donné ses secrets pour dimanche?

Il n’est arrivé qu’aujourd’hui (ndlr: vendredi), on n’a parlé qu’un petit moment.

Connaissez-vous son passé sur cette course?

(Sourire gêné). Non, pas vraiment.

Il l’a gagnée en 1995…