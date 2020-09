Les Romands Pellaud et Chabbey sélectionnés

Dans la course en ligne masculine, qui se déroulera le 27 septembre, les espoirs reposeront sur Marc Hirschi. Le Bernois de 22 ans, champion du monde U23 en 2018 et vainqueur d’étape sur le Tour de France dans lequel il est engagé cette année, sera le leader de l’équipe helvétique sur le parcours vallonné d’Emilie-Romagne. À condition qu’il possède suffisamment d’énergie après avoir bouclé son premier Tour de France.

Il sera notamment entouré d e l’expérimenté Michael Albasini, qui portera pour la dernière fois le maillot rouge et blanc. Mais aussi du Valaisan Simon Pellaud et de l’Argovien Silvan Dillier. La Bernoise Marlen Reusser et la Genevoise Elise Chabbey seront les deux Suissesses à suivre lors de la course en ligne féminine du 26 septembre.