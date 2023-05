Tour de Hongrie: Marc Hirschi renoue avec la victorie

Le sourire retrouvé de l’Helvète.

Marc Hirschi n’avait plus levé les bras depuis 208 jours et la fin de la saison dernière, avec des succès sur le Tour de Toscane et la Veneto Classic à l’automne. Le Suisse a prouvé ces derniers jours que sa nouvelle blessure, une fracture à un avant-bras subie sur le Tour d’Algarve en février, n’était plus qu’un mauvais souvenir.

Vendredi, en Hongrie, le Bernois a été le plus fort au terme d’une journée vallonnée – six montées répertoriées, dont une dernière bosse de 3 km sur la fin avec des passages à plus de 15% – comme il les aime. À son sommet, il a devancé les Britanniques Ben Tulett et Max Poole de 5 secondes. Le Colombien Egan Bernal, qui retrouve lui aussi des sensations, a pris une belle 6e place à 14 secondes.



«J’étais bien placé au début de la montée et l’équipe Ineos a fait des efforts, a analysé Hirschi avant de monter sur le podium. Ensuite, quand Ben Tulett est parti, je me suis dit qu’il fallait essayer de le suivre. Je ne pensais pas forcément y arriver et c’était dur. Il a fait de gros efforts, mais à la fin, j’ai pu faire une petite différence. C’est une victoire importante pour moi. Je suis très content, aussi parce que je me sens bien.»