Cyclisme: Marc Hirschi s'offre le Tour des Apennins

Rodriguez pensait sans doute qu'il avait fait le plus dur, quand il avait réussi à prendre une trentaine de secondes d'avance, dans la montée de la Madonna della Guardia, un vrai col de 9 km à 8%. Mais Hirschi a retrouvé toutes ses sensations en descente, a lâché ses compagnons d'échappée et a réussi à reprendre l'Ibère sur le plat, à 5 km de l'arrivée. Il lui a ensuite réglé son compte dans un sprint à deux.

«Cette victoire (ndlr: la 30e de son équipe en 2023) est très spéciale pour moi, a dit le vainqueur du jour. Après la Hongrie, j’y suis allé tranquille et je me suis reposé, parce qu’il est important d’arriver frais sur une course comme aujourd’hui. J’avais de la confiance, après mes récentes courses. La dernière montée a été très dure et ça a été une sacrée poursuite pour reprendre Rodriguez! Passer la ligne, ça a été spectaculaire. Il y avait beaucoup de monde à l’arrivée et une superbe atmosphère.»