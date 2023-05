Hirschi se classe 4e à Francfort

Le Danois Soren Kragh Andersen (Alpecin) a remporté au sprint la course Eschborn-Francfort, également connue sous le nom de Grand Prix de Francfort, sa première victoire depuis 2020. Le coureur de 28 ans a devancé l’Autrichien Patrick Konrad et l’Italien Alessandro Fedeli.

Le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates), qui faisait partie d’un groupe de dix coureurs, a été un peu court dans l’emballage final et a terminé au 4e rang. Malgré une bonne fin de course, il n’a jamais vraiment pu prétendre à la victoire.

«C’était une course extrêmement difficile avec beaucoup d’ascensions (...). Mais c’était la course parfaite pour moi car je me suis retrouvé avec un petit groupe et cette victoire signifie énormément pour moi car cela faisait longtemps que je n’avais pas gagné», a déclaré le vainqueur du jours, Soren Kragh Andersen.