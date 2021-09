Rupture : Marc Lavoine se serait séparé de sa femme

Après un an de mariage, le chanteur français et la romancière Line Papin seraient sur le point de divorcer.

Coup dur pour Marc Lavoine. Selon «Closer», le chanteur français se serait séparé de son épouse, Line Papin, après un an de mariage. D’après le magazine, la question des enfants serait à l’origine de leur rupture. La jeune femme de 25 ans aurait eu envie de fonder une famille avec son époux, mais celui-ci, âgé de 59 ans et déjà père de quatre enfants nés de précédentes unions, n’en aurait pas voulu d’autres. Marc et Line vivraient désormais séparément et auraient entamé une procédure de divorce.