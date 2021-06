Cyclisme - Marc Madiot fait son mea culpa

«On aurait dû arrêter Thibaut Pinot dès le premier soir du Tour l’an dernier», a déclaré le manager de l’équipe Groupama-FDJ. Depuis, le coureur français, blessé, n’a plus retrouvé son coup de pédale.

Marc Madiot, manager général de l’équipe cycliste Groupama-FDJ. AFP

À l’occasion d’une soirée mémoire du Tour de France, Marc Madiot a évoqué le cas de Thibaut Pinot (31 ans), son leader au sein de la formation Groupama-FDJ. Le coéquipier du Suisse Stefan Küng, déjà forfait pour la Grande Boucle 2021, est blessé au dos depuis une chute en début de Tour de France 2020 et n’a plus couru depuis le 23 avril dernier.

Un chute sous la pluie à Nice

Le Français avait chuté sous la pluie, à 3 km de l’arrivée de la première étape à Nice. Malgré des hématomes de la musculature lombaire et une inflammation du sacrum, il avait terminé les trois semaines de course, qui se sont apparentées pour lui à un véritable chemin de croix.

Thibaut Pinot pris dans une chute à 3 km de la fin de la première étape du Tour de France 2020. Twitter

«On aurait dû arrêter Thibaut dès le premier soir du Tour l’an dernier, a commenté Marc Madiot, cette semaine dans Ouest France. Mais nous n’avions pas les éléments d’analyse à cette époque. On avait fait des examens lors de la première journée de repos, mais on n’a pas pu identifier ce qu’il se passait réellement. Mais c’est comme ça, maintenant essayons de redémarrer et reconstruire autour de l’avenir…»

Un mois plus tard, le Franc-Comtois a dû abandonner lors de la deuxième étape du Tour d’Espagne. C’est à ce moment que des analyses ont montré qu’il avait le sacrum et l’iliaque fissurés. Et les douleurs sont toujours bien présentes huit mois plus tard.

«Si ce qui lui est arrivé se serait produit sur n’importe quelle autre course que le Tour de France, on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd’hui…» Marc Madiot, manager général de l’équipe Groupama-FDJ

«Si ce qui lui est arrivé se serait produit sur n’importe quelle autre course que le Tour de France, on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd’hui… Sur une autre épreuve on l’aurait arrêté le jour même», poursuit le manager général de Groupama-FDJ, qui a également évoqué l’avenir de son coureur.

Retrouver la plénitude de ses moyens

Et là encore, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes: «Aujourd’hui, on est en train de le remettre d’aplomb. Mais il en a payé les conséquences pendant de longs mois. On n’aurait pas dû le laisser se mettre dans cet état-là. J’espère qu’il pourra recourir de manière normale dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Avant de se projeter sur la saison prochaine, il faut d’abord qu’il retrouve la plénitude de ses moyens, ce qui n’est pas encore acquis. Mais je n’ai pas de doute sur le bonhomme, sur ses capacités de revenir au premier plan.»