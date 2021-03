Motocyclisme : Marc Marquez a retrouvé le chemin des circuits

Le sextuple champion du monde en MotoGP, toujours convalescent neuf mois après une fracture au bras droit, a repris le guidon d’une Honda, ce mardi à Montmelo (Catalogne).

L’Espagnol Marc Marquez, six fois champion du monde en MotoGP et toujours convalescent neuf mois après une fracture au bras droit, a repris le guidon d’une Honda ce mardi sur le circuit de Montmelo, en Catalogne, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

Après s’être fracturé l’humérus droit le 19 juillet à Jerez (Espagne) lors du premier GP de 2020, Marquez est depuis absent des circuits et a été opéré à trois reprises, la dernière fois en décembre. Vendredi, le pilote officiel de Honda a reçu le feu vert médical pour intensifier sa rééducation.

«Si ce n’est pas possible, j’essaierai d’être là pour le deuxième Grand Prix du Qatar (le 4 avril). Et si ce n’est pas possible, nous essaierons d’être à Portimao, au Portugal, le 18 avril», avait indiqué le pilote de 28 ans, lors de la présentation de la saison de son équipe en février.