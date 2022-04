Motocyclisme – Marc Márquez de retour au Texas

Les médecins ont donné leur feu vert et, lundi, Márquez a couvert quelques tours du circuit d’Alcarras, au guidon d’une Honda CBR600RR: «Je suis bien sûr très heureux de revenir, spécialement sur l’un de mes circuits préférés. Peu importe la situation, je prends toujours un immense plaisir à rouler au Texas, où j’ai des souvenirs mémorables. Nous aurons du travail après avoir perdu le week-end argentin et c’est pour cela que je ne veux pas me fixer un but précis en termes de performances. Le plus important, c’est d’être de retour», explique Marc Márquez.