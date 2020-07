Motocyclisme

Marc Marquez opéré avec succès

Le but du pilote espagnol est désormais d’être de retour le 9 août prochain, pour la troisième manche du championnat 2020, à Brno.

Le but du pilote espagnol est désormais d’être de retour le 9 août prochain, pour la troisième manche du championnat 2020, à Brno (République tchèque). Ses principaux adversaires pour le titre n’auront donc qu’une course – dimanche, le GP d’Andalousie – pour «profiter» de son absence et accumuler le plus de points possibles.