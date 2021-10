Motocyclisme – Marc Márquez: peu importe le temps

Marc Márquez reste le maître du «Circuit of the Americas» .

Que la piste soit mouillée (en matinée) ou que le soleil brille (l’après-midi), l’octuple champion du monde Marc Márquez (Honda) reste «Monsieur COTA», le maître du «Circuit of the Americas», à Austin (Texas).

Vainqueur de six de ses sept courses en MotoGP sur le tracé le plus spectaculaire du calendrier, l’Espagnol a confirmé dès la première journée d’essais libres qu’il était bien le grand favori pour la course de dimanche (21 heures, heure suisse).